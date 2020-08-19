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إصابة نائبة رئيس زامبيا بفيروس كورونا

علم زامبيا
علم زامبيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 10:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 10:21 م

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن انونجي وينا، نائبة رئيس زامبيا، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وصلها عبر رسالة بريد إلكتروني من المتحدث الرئاسي الزامبي إسحاق تشيبامبي، إن نجلة وينا أصيبت أيضا بالفيروس.

وأفاد البيان بأنه تم إرسال فريق من وزارة الصحة إلى منزل وينا حيث تخضع لحجر صحي بالمنزل، من أجل تقييم حالتها. وأوضح البيان أنه ظهرت على نائبة الرئيس أعراض خفيفة.

وسجلت زامبيا حتى اليوم الأربعاء 10آلاف و218 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بالإضافة إلى 269 حالة وفاة.


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