لوفرين: تعمدت ضرب راموس بسبب «صلاح»

أكد الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول السابق والحالي لزينيت سانت بطرسبرج الروسي أنه تعمد ضرب الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد خلال مباراة كرواتيا وإسبانيا بسبب زميله محمد صلاح.

وقال لوفرين في خلال حواره تليفزيوني مع قناة «صدى البلد» إنه لا يريد أن يعطي هذه القصة حدثا كبيرا، ومن وجهة نظره ما قام به راموس كان متعمدا عندما تعمد إصابة صديقه صلاح، لذلك حان الوقت ليدفع نتيجة ذلك ، ومحمد صلاح بذل جهدا كبيرا ليعود لكأس العالم لكن ليس بنفس نسبة 100 %.

وأضاف:" في مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا نحن لعبنا أفضل بكثير قبل أن يغادر صلاح ، وبالتالي كان المؤكد أنه له دور كبير وخروجه كانت خسارة كبيرة لنا، بداوا يسطرون على المباراة بعد خروجه ".

وعن ضرب راموس لحارس ليفربول السابق لوريس كاريوس، أشار لوفرين أنه يعرف شيئا عنه لكنه سمع عن هذا الموقف لاحقا والأمر لم يفاجأه لأن من قام بتلك الواقعة هو راموس.

وأوضح:" ليس هناك توتر فى العلاقة مع راموس أنا احترمه كلاعب واحترم ما يقدمه لفريقه ، لقد حصد الكثير من الألقاب مع فريقه وسجل العديد من الأهداف، ويجب أن احترم هذا الامر لكن من ناحية اخرى لقد قام ببعض الامور التي الحقت الضرر ببعض اللاعبين ، وقام ببعض التصرفات التي لا احبها".

وأتم:" كان لدي الفرصة لاضربه بالكوع واخبرته اننا تعادلنا اليوم ، ولوكا مودريتش حاول ان يصلح الاجواء بيني وبين راموس".