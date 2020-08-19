جامعة جنوب الوادي وجهاز تنمية المشروعات يبحثان سبل التعاون المشترك

بحث الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، مع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبل التعاون المشترك لحل المشكلات والعقبات التي تعوق التعاون بين الجانبين وتيسير الإجراءات ودعم أنشطة الجهاز بالجامعة بما يحقق الاستفادة المثلى لطلاب الجامعة ويحقق خدمة المجتمع المحلي.

وأوضح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة -في بيان له- أنه تم خلال اللقاء دراسة إمكانية تفعيل إنشاء مركز تمثيل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داخل الجامعة ليقوم بتوعية الطلبة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك مشروعات ريادة الأعمال ، مع شرح المزايا والتيسيرات التي يقدمها الجهاز في هذا الشأن.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة نشر الوعي بين طلبة الجامعة في السنوات النهائية على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير فرص عمل حقيقية لهم من خلال مساعدتهم في إقامة المشروعات عقب تخرجهم، وهو يعد دورا من أدوار الجامعة في رعاية الخريجين.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بدور جامعة جنوب الوادي في النواحي التوعوية والتنموية وما تقدمه من خدمات للمجتمع المحلي وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم وتيسير الإجراءات في نشر وتوعية الطلاب على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدته للشباب في إقامة مشروعاتهم كبديل للتوظيف الحكومي.

بدوره، أكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حرص الجامعة على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بفرعيها بقنا والبحر الأحمر.