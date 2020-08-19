فضيحة فساد تلاحق رئيسين سابقين بالمكسيك

تتزايد أثار فضيحة فساد تهدد بالإضرار برئيسين مكسيكيين سابقين، اليوم الثلاثاء، حيث عرض الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقطع فيديو قال إنه يبدو مرتبطا بها.

ويظهر في مقطع الفيديو اثنان من مساعدي نائبين سابقين بمجلس الشيوخ ينتميان إلى حزب العمل الوطني المعارض وهما يتلقيان أكياسا بلاستيكية مليئة بالمال في 2013 أو 2014.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي "هذا الفيديو... يظهر قذارة نظام الفساد الذي كان سائدا، لأن كل هذه الأموال استخدمت لشراء الإرادة والضمائر لشراء الأصوات".

وتحيط الاتهامات في هذه الفضيحة بإيميليو لوزويا، الذي ترأس شركة النفط الوطنية "بيميكس" في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016، وتم ترحيله من إسبانيا الشعر الماضي ليواجه اتهامات بالفساد في المكسيك.