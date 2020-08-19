متاجر الدولار تعطي أفضلية لبعض سكان كوبا المنهكة من أزمة كورونا

يجمع آلاهاندرو دومنجيز، العملات الخضراء التي كان يتركها زبائنه السياح كإكراميات في مطعمه؛ من أجل شراء منتجات عالية الجودة من السوبر ماركت المتعاملة بالدولار فقط، تلك العملة التي كانت كوبا تجرم التعامل بها منذ شهر واحد فقط.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، افتتحت كوبا خلال الأسابيع الماضية 72 مجمعا تجاريا للمنتجات عالية الجودة والتى لا تتعامل بغير الدولار في سابقة منذ 30 عاما، منعت كوبا خلالها أية تعاملات بالدولار الأمريكى، واستبدلته بالتشافيدو المكافئ له في السعر.

ويقول أوسكار فيرنانديز بروفيسور الاقتصاد بجامعة هافانا، إن كوبا لم يعد لها خيار سوى جمع العملة الصعبة من الدولار لشراء الحاجات الأساسية من الطعام والدواء بعدما أوقفت جائحة كورونا العوائد السياحية للبلاد التي تعانى العقوبات الأمريكية وفقدان النفط الفنزويلى رخيص الثمن.

وصرح الرئيس الكوبى ميجال دياز، بأنه رغم علمه بانتهاز الأمريكيين الفرصة لاعتبار الإجراءات الجديدة، انتصار اقتصادي لهم إلا أن مصلحة الكوبيين تتطلب ذلك الإجراء.

ويقول إيليو نانيز، الذي لديه مصدر لعملة الدولار من الخارج بعد شرائه بعض المنتجات من متاجر الدولار: "هذا حال الحياة، إذ يستطيع البعض الذين يملكون رفاهية أعلى أو ميزة مثل العملة الصعبة، شراء أشياء لا يقدر الباقون على تحصيلها".

ونظرا للتعارض بين طبيعة كوبا ووجود تداول علني للدولار، تتعامل المتاجر الدولارية مع المستهلكين بالبطاقات البنكية، إذ لا يتم دفع دولارات بشكل نقدى بل يتم وضعها في حساب والتعامل من خلاله مع المتجر.

ولقيت متاجر الدولار، إقبالا عاليا من المستهلكين رغم غلاء أسعارها في دولة متوفرة بها المنتجات الرخيصة المدعومة من الحكومة.

وتقول دايانا بلازكويز من أمام إحدى متاجر الدولار، إنه رغم تسبب العقوبات الأمريكية بتلك الأزمة إلا أن سوء الإدارة لدى الحكومة له دوره أيضا، مضيفة أن ظاهرة المتاجر الدولارية ظلم للكثيرين الذين لا يملكون العملة الصعبة ولا يتساوون بالتالى مع الباقين.