تركيا تبدأ تطبيق قانون الرقابة على الإنترنت

ذكر موقع "تي24" التركي الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية بدأت في تطبيق قانون "الرقابة على الإنترنت"، حيث حجبت مؤخرا محتويات على محركات البحث.

وأعلن حساب "EngelliWeb@" على موقع تويتر، أن الحكومة بدأت بحجب محتويات معينة بالفعل تطبيقا لمشروع القانون الجديد الذي يسمح بمراقبة المحتويات على الإنترنت ومحركات البحث، وفقا للموقع.

وأفاد حساب "EngelliWeb"، والذي يسلط الضوء على المواقع المحظور الوصول إليها في تركيا وكذلك الأخبار ومحتويات مواقع التواصل الاجتماعي، أن محركات البحث مثل جوجل وبينج وياهو وياندكس بدأت تستجيب لمطالب أنقرة بشأن عدم عرض محتويات معينة تعتبر أنها محتويات معارضة لمصالحها الوطنية ووجهات نظرها.

ولفت الحساب إلى أن رواد الإنترنت في تركيا لا يستطيعون الوصول إلى محتويات معينة، لكن إذا تم الدخول إلى الرابط عينه في أي بلد خارج تركيا فإنه يمكن الوصول إلى ذلك المحتوي، مما يدل على شروع تركيا في تطبيق القانون الجديد الذي تستغله حكومة حزب العدالة والتنمية لحجب المحتويات والمواقع المعارضة.

وبحسب القانون الجديد، فإن القضاة يمكنهم إرسال طلبات إلى اتحاد مزودي خدمات الإنترنت، بشأن أي محتوى على محركات البحث جوجل وبينج وياهو وياندكس.