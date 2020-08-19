تطبيق إجراءات رقابية مشددة على استيراد الذهب في الكويت

قالت مصادر كويتية إن هناك تنسيقًا يجري حاليًا بين جهات رسمية معنية بمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للجمارك، كجزء من تحرك رقابي أوسع يهدف إلى اتباع إجراءات نظامية جمركية، وفقًا للتعليمات الجديدة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن تنفذ عبر هذه التجارة.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، في عددها الصادر غدًا الأربعاء، عن المصادر القول إنه يجري التحضير لتطبيق تحديثات جديدة في مطابقة البيان الجمركي للمستورد، وتحديدًا التي تتعلق بإجراءات تسلم شحنات الذهب، والمعادن الثمينة التي يجري استيرادها من الخارج، سواء للاستخدام الشخصي (الحلي) أو للاستثمار، أو إعادة التصدير.

وأضافت المصادر أنه وفقًا لهذه الإجراءات من المرتقب أن تتبع "الجمارك" في الفترة المقبلة سياسة أكثر تشددًا مع مستوردي الذهب والمعادن والأحجار النفيسة عامة، والتي تُدرج ضمن أعلى القطاعات عرضة لممارسات غير مشروعة.

وأوضحت أنه وفقًا للمخطط سيتم التشدد في تطبيق 3 إجراءات جمركية رئيسية، أولها التأكد من وجود علاقة تجارية حقيقية بين المستورد والكميات التي تصل إليه من الخارج، بما يضمن وجود علاقة تجارية تثبت سلامة هذه البضائع، وليس علاقة مرورية يتم من خلالها تحويل هذه الأصول الثمينة من مكان لآخر بأسماء أشخاص يصنفون على أنهم ناقلون، وليسوا مالكين لهذه البضائع.