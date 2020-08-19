 الكرملين يدعو الشعب البيلاروسي إلى حل مشاكله في إطار الحوار - بوابة الشروق
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الكرملين يدعو الشعب البيلاروسي إلى حل مشاكله في إطار الحوار

الكرملين - ارشيفية
الكرملين - ارشيفية
موسكو - أ.ش.أ:
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:22 م
دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الشعب البيلاروسي، إلى حل مشاكله في إطار الحوار.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "إن الكثير من المنظمات، مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لجمعية الأمن والتعاون في أوروبا، تخلوا عن مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا".

وأضاف بيسكوف:"نحن نؤيد أن يبقى الوضع ضمن المجال الحقوقي، وعلى البيلاروسيين حل مشاكلهم بأنفسهم في إطار المجال الحقوقي والحوار".

وكانت قد بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من أغسطس الجاري عقب الانتخابات الرئاسية، التي تؤكد المعارضة البيلاروسية أنه جرى تزويرها على نطاق واسع.

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