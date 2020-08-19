أمين تيار المستقبل: لأول مرة نصل إلى جزء من الحقيقة في قضية اغتيال سياسية

قال أمين عام تيار المستقبل اللبناني أحمد الحريري، إنه لأول مرة نصل إلى جزء من الحقيقة في قضية اغتيال سياسية، وذلك بعد حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ووصف «الحريري» في تصريحات لبرنامج «حديث بيروت»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، اليوم بـ«التاريخي»، مشيرًا إلى أنه لأول مرة بعد سلسلة اغتيالات طويلة بالبلاد، منذ استقلال لبنان في 1943، نصل إلى جزء من الحقيقة في ظل أن الاغتيال سياسي في لبنان كانت ارتداداته سياسية فقط، بالتسبب في نزاع أهلي أو اغتيال آخر.

وتابع: «ونحن منذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجدنافرصة في ظل حجم الرئيس الشهيد إقليميًا ودوليًا، بإنشاء محكمة جنائية دولية، بمساعدة الأصدقاء فرنسا، المملكة العربية السعودية، مصر، روسيا، أمريكا».

وأشار أحمد الحريري إلى أن المحكمة قالت اليوم جملة دقيقة، إن عملية الاغتيال «إرهابية»، وتمت بدوافع سياسية وليست شخصية، ومن المؤكد أن «سليم عياش» ليس بصاحب شركة محدودة المسؤولية للاغتيالات، ومن الواضح أنه مجند لحزب الله، في ظل تسلمه مهام كبيرة بالحزب وصاحب صفة قيادية عالية بالتنظيم.

ورد «الحريري» على اتهامات سابقة للمحكمة بأنها "مسيسة"، قائلا: «الحكم نفى اتهامات بأن المحكمة مسيسة والدليل تبرئة بعض الأشخاص».

وتساءل عن وفاة الضباط السبعة السوريين الذين تم التحقيق معهم في فيينا، متابعًا: «لم يموتوا بالقتال، فجميعهم قتلوا أو انتحروا».

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، قضت بإعلان سليم جميل عياش، مذنبًا في كل التهم الموجهة إليه في قضية اغتيال الحريري وأدانت المحكمة الدولية سليم عياش بجميع التهم الموجهة إليه، وأكدت أن الأدلة تثبت أن الأخير كان لديه سابق علموإصرار بقتل الحريري.

كما قضت المحكمة بتبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين وهم حسين عنيسي وأسد صبراوحسان مرعي، وذلك لعدم كفاية الأدلة.وعقب إصدار الحكم أكد سعد الحريري زعيم تيار المستقبل قبوله بالحكم مطالبا بتنفيذالعدالة

وأشار "الحريري" إلى أن حكم المحكم وضح الحقيقة وأن الجميع عرف مرتكبيالجريمة ومن يقف وراءهم .وأضاف أن زمن الاغتيالات والجرائم السياسية في لبنان انتهى.

