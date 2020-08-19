الكويت ملتزمة بموقفها من التطبيع بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

قالت مصادر حكومية كويتية إن الكويت ملتزمة بموقفها من التطبيع مع إسرائيل، ولم يتغير، موضحة أن هذاالموقف ينطلق من مصالحها الوطنية الثابتة منذ سنين، وبما يحقّق مصالح الشعب الفلسطيني.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر غدا الأربعاء عن المصادر القول إن موقف الكويت منذ البداية كان وما زال، داعماً للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة والمستويات.

وأصدر 41 نائبا اليوم الثلاثاء بيانا يرفض التطبيع، ويؤكد موقف القيادة الثابت من مناهضة الكيان الصهيوني، ودعم قضية فلسطين العادلة وقال النواب في البيان: "إن جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن أن نلغيها أو ننزعها من نفوس أبنائنا، ولا يخفف من فداحتها تطبيع، حيث إن هذا الكيان ما زال يرتكب أبشع الجرائم بحق البشر والشجر، وحتى الحجر".

وأضاف البيان: "إن الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده قضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت تجاه القضية على مر السنين".