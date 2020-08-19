وفاة عامل بأزمة قلبية في مشاجرة بالمنيب

توفي عامل في مشاجرة بمنطقة المنيب بالجيزة إثر أزمة قلبية؛ بسبب مشاجرته بين عدد من الأشخاص في خلافات سابقة بينهم.

ونشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الجيزة، وذكر شهود عيان أن الضحية أصيب بأزمة قلبية خلال المشاجرة، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة المنيب، وتبين مصرع عامل من بين المتشاجرين، وقال شهود عيان إن المتوفى فارق الحياة عقب إصابته بأزمة قلبية.

واتخذ الأمن الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.