قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "مايغلاش عليك" عبقرية، لصالح المستهلك في المقام الأول، ثم المصنع الذي يرغب في الطاقة القصوى من الإنتاج، تعويضًا عن فترة كورونا التي لم ينتج فيها.

وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري مستفيد من المبادرة، من خلال تحقيق المعدلات التي تستهدفها الدولة في التنمية الاقتصادية، متابعًا: «الكل كسبان من المبادرة».

وأوضح أن الشركات والمصانع في هذه المبادرة تقدم تخفيضات تصل من 10 لـ20%، إضافة إلى تقديم الدولة 12.25 مليار جنيه تضخهم من الخزانة العامة، ليحصل المواطن على تخفيض 10% أخرى، فضلًا عن حذف المصاريف الإدارية بالكامل والتي تتراوح من 4% إلى 5%، وكذا التنظيم مع البنوك التي تمنح المستهلك تقسيطات لمدة 24 شهرًا بفوائد مخفضة.

وأشار إلى أن المواطن يمكن أن يحصل على التخفيضات الأساسية من الشركات والمصانع التي تدخل ضمن المبادرة، موضحًا أن جميع الموجودين داخل مصر يمكنهم الحصول على هذه التخفيضات حتى إذا كانوا غير مصريين.

وتابع أن الخصم المميز المتمثل في الـ10% الإضافية يكون لصالح مستحقي الدعم ممن لديهم بطاقات تموينية، على أن يكون الحد الأدنى 200 جنيه للفرد والحد الأقصى 1000 جنيه للأسرة، مضيفًا أن عدد المستفيدين من هذا الخصم يبلغ 64.5 مليون مواطن مصري.