حبس 6 أشخاص تواجدوا أثناء مصرع شاب قفزا من شقة مشبوهة بالإسكندرية

3 سيدات مُتهمات بممارسة الرزيلة و3 رجال مُتهمين بالسرقة

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 6 أشخاص، 3 سيدات، و3 رجال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام السيدات بممارسة الرزيلة، والرجال بالسرقة، وجميعهم كانوا في شقة، قفز شاب من شرفتها، هربًا منهم؛ ظنًا أنهم الشرطة، مع سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

واعترفت السيدات المتهمات في التحقيقات بأنهن تقاضين أجرًا نظير ممارسة الرذيلة مع الرجال، دون تمييز، بينما الـ3 متهمين الآخرين الذين صعدوا إلى المنزل، فكان هدفهم، سرقة الرجال المترددين على الشقة، واستغلال خوفهم من افتضاح أمرهم وتكرار واقعة السرقة، وعلمهم بأن الشقة يتردد عليها رجال.

وقال المتهمون في التحقيقات، إنهم من قاطني الشارع، وصعدوا إلى الشقة لعلمهم بوجود شخصين مع السيدات في ساعة متأخرة من الليل، وشكهم بممارستهم الرذيلة، فطرقوا الباب، واكتشفوا وجود شخصين، أحدهما قفز من الشرفة فور دخولهم وفارق الحياة.

وفي المقابل جاء في تحريات المباحث، أن هدف المتهمين كان سرقة المترددين على الشقة، من قاصدي مواقعه النساء، والاستيلاء على أموالهم؛ بالضغط عليهم وتهديدهم، مستغلين خوفهم من افتضاح أمرهم.

وكان شابًا لقي مصرعه، متأثرًا بتعرضه لنزيف حاد، بعد أن قفز من بلكونة شقة سكنية، كائنة داخل عقار في منطقة العجمي، التابع لنطاق قسم شرطة الدخيلة، غربي الإسكندرية، خشية افتضاح أمره، أثناء ممارسة الرزيلة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب وفارق الحياة، بعد أن قفز من شرفة أحد الشقق السكنية.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أن الشاب كان موجودًا مع إحدى السيدات داخل شقة؛ بغرض ممارسة الرذيلة، ضمن 4 سيدات تواجدن لدى أحد السكان في الشارع محل الواقعة، ويتردد عليهن راغبي المتعة الحرام من الراجل.

وفي ساعة متأخرة من الليل، جاء شخصين، بغرض سرقة الشقة والاستيلاء على أموال المترددين عليها، مستغلًا خوفهم من الفضيحة، وبمجرد سماع صوت جرس الباب اعتقد مجيء الشرطة، فقفز من الشرفة وفارق الحياة في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثمانه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية، وتباشر التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات الدخيلة الكلية.