إيداع منفذ هجوم الطريق السريع في برلين مصحة نفسية

أعلن الادعاء العام في ألمانيا مساء اليوم الأربعاء أن قاضي تحقيقات قرر إيداع منفذ هجوم الطريق السريع الذي وقع في برلين مساء أمس الثلاثاء، مصحة نفسية.

وجاء على حساب الادعاء العام على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي:" تقرر في هذه اللحظة أن يقيم المتهم بارتكاب جرائم شروع في قتل والتدخل الخطير في حركة المرور في ثلاث حالات، بمصحة نفسية مؤقتا وفقا لطلب مقدم".

وبحسب تصريحات سابقة للادعاء العام، كان منفذ الهجوم في "شبه مطاردة" بسيارته لسائقي الدراجات البخارية، كما صدم سيارة. وأدت المصادمات المتعمدة إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة. وكانت أخطر الإصابات من نصيب أحد قائدي الدراجات البخارية.