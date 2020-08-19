جهاز حماية المستهلك: تلقينا 63 ألف شكوى من المواطنين خلال 6 شهور

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 63 ألف شكوى خلال 6 شهور ابتداء من يناير الماضي حتي يونيو.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الشكاوى بدأت تزداد بسبب الطرق المختلفة للشراء بما فيها السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى وصلت إلى 76%.

وأوضح أن أكثر السلع التي تدور حولها الشكاوى هي السلع المعمرة والاتصالات، وتأتي السيارات في المركز الثالث.

وأكد وجود تنظيم خاص في قطاع السيارات من خلال عرض مجلس الإدارة بشكل شهري استبدال سيارات أو استرجاعها أو إصلاح سيارات بقيمة أعلى من قيمة البائع، مضيفًا وجود شخص متخصص في مجال السيارات للاستعانة برأيه.

وتابع أن قرار جهاز حماية المستهلك يكون ملزمًا للأطراف الأخرى، موضحًا أن نسبة استجابة الشركات تصل إلى 90%.

وحذر المواطنين من مراكز الصيانة الوهمية، مشيرًا أن الجهاز يقوم بتوعية المواطنين من خلال نشر أسماء الوكلاء التابعين للشركات عبر الصفحة الرسمية للجهاز.