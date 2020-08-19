جرينبيس تحذر موريشيوس من إغراق السفينة المسربة للنفط

قالت منظمة جرينبيس المعنية بالبيئة اليوم الأربعاء، إن خطط موريشيوس لإغراق جزء من سفينة تسببت في حدوث تسرب نفطي كارثي يجب أن تؤجل.



وقال هابي خامبول، من جرينبيس أفريقيا: "من بين جميع الخيارات المتاحة، تختار حكومة موريشيوس الخيار الأسوأ".



وأضاف أن "إغراق هذه السفينة من شأنه أن يخاطر بالتنوع البيولوجي ويلوث المحيط بكميات كبيرة من سموم المعادن الثقيلة ويهدد مناطق أخرى أيضا، ولا سيما جزيرة لا ريونيون الفرنسية".



وأعلنت حكومة موريشيوس خطتها لإغراق جزء من سفينة واكاشيهو في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن انقسمت السفينة اليابانية في غضون أسبوعين بعد أن جنحت قبالة الجزيرة السياحية.



وقالت الحكومة إن مقدمة السفينة المملوكة لشركة ناجاشيكي اليابانية للشحن سيتم سحبها إلى المياه العميقة وإغراقها، بينما سيتم إزالة الباقي جزءا تلو الآخر.



وسربت السفينة نحو ألف طن من إجمالي 4 آلاف طن من زيت الوقود كانت تحملها إلى المياه الساحلية البكر لمنتجع شهر العسل الشهير، وهي منطقة تضم أنواع نباتية وحيوانية نادرة.



وتعرضت الشركة وحكومة موريشيوس لضغوط متزايدة لشرح سبب إبحار السفينة بشكل خطير بالقرب من الشعاب المرجانية ولماذا استغرقت السلطات أياما للوصول إلى مكان الحادث. وألقت السلطات باللوم على سوء الأحوال الجوية في التأخير.



وألقي القبض على ربان السفينة وهو هندي الجنسية، وضابط سريلانكي أمس الثلاثاء في العاصمة سانت لويس ووجهت إليهما تهمة تعريض سلامة الملاحة للخطر.