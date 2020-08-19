تكريم رغدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، تكريم الفنانة رغدة عن مجمل أعمالها الفنية، في الدورة الـ36 المزمع انعقادها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

وقال أباظة إن الفنانة الكبيرة رغدة، واحدة من الفنانات اللائي قدمن للسينما العديد من الأعمال المميزة والمهمة، والتي أثرت بها الشاشة الكبيرة، ونجحت في تجسيدها بشكل جذب قلوب كل الأسرة المصرية والعربية، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمها خلال الدورة الـ36، والتي ستحمل اسم النجم الكبير عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتابًا عن الفنانة رغدة، تقوم بكتابته الناقدة ماجدة موريس، مشيرًا إلى أن الفنانة رغدة سبق وأن كرمت في العام الماضي من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بجانب العديد من الأسماء اللامعة مثل رؤوف توفيق، والسيناريست مصطفى محرم، والفنان رشوان توفيق، والمخرج محمد نبيه، والمصور محمد بكر، والكاتب مفيد فوزي، والدكتور شوقي علي.

من جانبها، أعربت الفنانة رغدة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث أكدت أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من النجوم الكبار، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف ويدعو للفخر.

يشار إلى أن الفنانة رغدة ولدت في مدينة حلب بسوريا لأب سوري وأم مصرية، وتميزت في السينما السورية خلال فترة الثمانينيات، من خلال تعاونها مع الفنان السوري دريد لحام في فيلمي "التقرير" و"الحدود"، لكنها حققت انتشارَا فنيًا مع دخولها السينما المصرية، واشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام الناجحة مثل "استاكوزا، رغبات، 85 جنايات، الإمبراطور، كابوريا، عيون الصقر، فتاة من إسرائيل، خيوط العنكبوت، بناتنا في الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللي باع الشمس".