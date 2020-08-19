محافظ الإسكندرية: مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر

تفقد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المركز النموذجي للخدمات بالديوان العام، لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، اليوم الأربعاء، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أتم الاستعداد لتلبية كافة التعاون والاحتياجات لهم طوال فترة تقديم طلبات التصالح.

وأشاد المحافظ بقرار مد فترة سداد جدية التصالح، موضحا أنه أعطى فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وناشد المحافظ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المركز النموذجي بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.