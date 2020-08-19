التخطيط: تطبيق شارك يتيح التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لمتابعة خطط التنمية، إن تطبيق «شارك» جرى تنفيذه في إطار حرص من الحكومة على إرساء مبادئ جديدة متعلقة بالتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

وأضاف حلمي في مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار ten» المُذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن التطبيق يوضح أهمية التخطيط بالمشاركة، للتعرف على احتياجات المواطنين في كل القطاعات التنموية، متابعًا: «نتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم، وإشراكهم في التخطيط والتنمية».

وأوضح أن التطبيق يتيح لأي مواطن اقتراح أي مشروع استثماري، مع تحديد التفاصيل المتعلقة به، وإرسالها إلكترونيًا لفريق العمل الموجود بالوزارة، ليبدأ دراسة هذه المشروعات وجدوى تنفيذها في الواقع.

وأشار إلى دور التطبيق في التوعية بحجم الإنجازات التي تنفذها الدولة، في جميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن التطبيق يتيح للمواطن التعرف على المشاريع التي جرى تنفيذها في جميع المجالات بمحافظته.

وتابع أن التطبيق يتيح للمواطن أيضًا معرفة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية في محافظته، والمعوقات التي تواجه تنفيذها، مؤكدًا اهتمام الدولة في الفترة الحالية، بنشر ثقافة الأداء، لدوره الجوهري في تحويل مفهوم التخطيط والمتابعة، ليركز على مخرجات الاستثمارات العامة، بدلًا من صورتها الجامدة المتمثلة في الأموال.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت تطبيق المحمول «شارك 2030»، بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم المشروعات، التي تقوم بها الدولة، كما يسهم التطبيق في إتاحة الفرصة للمواطنين في «المتابعة التشاركية الفعالة»، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلى جانب نشر ثقافة قياس الأداء في الجهاز الإداري.