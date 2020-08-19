تحذير إماراتي من منتج يطلق ثاني أكسيد الكلور للقضاء على كورونا

حذر مسئول حكومي بالإمارات، اليوم الثلاثاء، من بعض المنتجات التي يتم الترويج لقدرتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد دون أسس علمية.

وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، إنه يتم الترويج لمنتج على أنه يطلق غاز ثاني أكسيد الكلور، الذي يقضي بدوره على الفيروس قبل دخوله جسم الإنسان.

وأضاف الحمادي أن هذه المنتجات لا توفر حماية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الادعاء بقدرة غاز ثاني أكسيد الكلور على قتل الفيروس بمجرد دخوله لمنطقة محيطة بالجسم لا يوجد عليه أي دليل علمي موثوق.

وأوضح أن تواجد عبارة "آمن" على أي منتج لا يعني أن المنتج فعال لعلاج أمراض معينة، بل يعني فقط أن المنتج غير ضار بجسم الإنسان وقد لا يكون مفيدًا للصحة، إلا إذا ذكرت جهة علمية موثوقة أن هذا المنتج صالح لعلاج أمراض معينة بجرعات معينة، لمدة معينة، وفي ظروف محددة ومراقبة دقيقة.

وجدد تحذيره من أن خطر هذه المنتجات لا يكمن في الآثار الجانبية المحتملة لها فقط، بل في ركون البعض على قدرتها على توفير الحماية، بدلًا من اتباع الإجراءات الاحترازية المثبتة، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.