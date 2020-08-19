بالصور - ليفربول يواصل تحضيراته للموسم الجديد

واصل ليفربول الإنجليزي، استعداداته للموسم الجديد، وخاض مران اليوم الأربعاء، في معسكره بالنمسا، وشارك محمد صلاح نجم الريدز في التدريبات.

ويتمركز الريدز حاليًا في ضواحي سالزبورج، ويكثفون استعداداتهم لبدء موسم 2020-21، حيث يستعد الليفر لخوض أولى مواجهاته الرسمية في الموسم أمام أرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية يوم 29 من الشهر الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن الريدز سيواجه فريق شتوتجارت يوم السبت المقبل الموافق 22 من أغسطس الجاري

وأضاف أن الفريق سيواجه بعد ذلك ريد بول سالزبورج بطل الدوري النمساوي، يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر ذاته.

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، للمرة 19 في تاريخه وللمرة الأولى منذ عام 1990.