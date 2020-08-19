ضبط 1488 لتر خل غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمحلة

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الغربية من ضبط 1488 لتر خل طعام غير صالحة للآستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن بنطاق الإدارة الصحية أول المحلة الكبرى غربية، وذلك قبل بيعها للمواطنين داخل مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، شدد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية.

ووبلغ الشناوي نجم مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية أول المحلة الكبرى بتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية، وعليه تم تشكيل حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة المحلة.

وتم ضبط 1488 لتر خل طعام غير صالحة للأستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين داخل مدينة المحلة الكبرى، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.