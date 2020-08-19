السعودية: ملتزمون بالسلام مع إسرائيل في نطاق المبادرة العربية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ملتزمة بالسلام مع إسرائيل، على أساس خطة المبادرة العربية، التي طرحتها الرياض في قمة بيروت عام 2002.

وأضاف فرحان، في مؤتمر صحفي بألمانيا، بثته قناة الأخبارية السعودية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح أن المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية، والتي طرحتها الرياض في قمة لبنان عام 2002، وهي الطريقة الوحيدة للوصول إلى حل للنزاع والتطبيع الإسرائيلي مع جميع الدول، مضيفًا "إننا عندما نصل إلى السلام بين فلسطين وإسرائيل، فإن كل شيء محتمل".

ومبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وكان ذلك خلال القمة العربية في بيروت عام 2002، ونالت هذه المبادرة تأييدًا عربيًا.

وتابع وزير الخارجية السعودي أن ضم إسرائيل لأراض على نحو آحادي وبناء مستوطنات، يدمر أي جهد للسلام، ونثمن أي جهد لتعليق هذه الإجراءات الأحادية، مستطردًا: "أي جهود تفضي إلى السلام في المنطقة وتعلق الضم يمكن أن ننظر إليها نظرة إيجابية".