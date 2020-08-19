الشعبة العامة للصيادلة: ظاهرة بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا «غير قانونية وتستوجب العقاب»

قال الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية الوهمية المُروج لها خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ناتجة عن عدم القدرة على السيطرة على الإنترنت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن بيع هذه الأدوية جريمة تستوجب الحساب والعقاب، متابعًا أن الصيدلي هو الوحيد الذي يحق له الحديث عن الدواء وتركيباته وتأثيراته وتفاعلاته مع الأدوية الأخرى.

وأوضح أن بيع الأدوية والمنشطات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أمر مخالف للقانون، لافتًا إلى أن هذه الأدوية تكون مدفوعة الثمن من خلال بعض الشركات.

على صعيد أخر، أكد أن أعراض فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر، فهي غير محددة حتى الآن، ولا يجوز اختصارها في ارتفاع درجات الحرارة كما هو متداول عبر السوشيال ميديا.

وناشد مجلس النواب وجود تشريع يختص بمحاسبة كل من يتحدث في غير اختصاصه، مضيفًا أن الكثير من المواطنين يتوجهون للصيدليات؛ بحثًا عن الأدوية المُروج لها من خلال السوشيال ميديا.