ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في ولاية (فيكتوريا) الأسترالية، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الأربعاء، أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأسترالية بلغ 17 ألفا و446 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 363 حالة، وذلك بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت ولاية (فيكتوريا) قد فرضت حظرا للتجول ليلا حيث أنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد، وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن حاكم الولاية دانييل أندروز قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ 5 آلاف دولار أسترالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.