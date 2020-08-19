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مقتل كبير قضاة داعش في أفغانستان

كابول - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 11:35 ص

أعلنت مديرية الأمن في أفغانستان، مقتل كبير قضاة داعش خراسان في إحدى عملياتهم الأمنية.

وبحسب البيان الذي نشرته مديرية الأمن الوطني، وأوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، فإن عبدالله أوروكزاي كبير قضاة داعش كان مسؤولًا عن العديد من العمليات المعقدة في منطقتي أتشين والنازية في إقليم ننجرهار الشرقي.

وأوضح البيان كذلك أن عبدالله أوروكزاي كان أيضًا نائب أسد الله أوروكزاي رئيس مخابرات داعش.

وكان أوروكزاي مسئولا أيضا عن هجوم سجن ننجرهار الذي تم شنه بمساعدة حركة طالبان منذ حوالي 3 أسابيع.

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