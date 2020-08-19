كوريا الجنوبية: إغلاق 689 مدرسة بسبب كورونا مسجلًا أعلى مستوى منذ 3 أشهر

ذكرت وزارة التعليم الكورية الجنوبية، أن عدد المدارس المغلقة مؤقتًا في البلاد ارتفع إلى 689 مدرسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مسجلًا أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت الوزارة -وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- أن 689 مدرسة من رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في سول وخمس مناطق أخرى علقت الدراسة التي تتم وجهًا لوجه.

وأشارت إلى أن هذا هو أعلى مستوى لإغلاق المدارس في البلاد منذ 29 مايو الماضي عندما تم إغلاق 830 مدرسة في أعقاب انتشار العدوى الجماعية في مستودعات لوجستية، ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا حادًا بالنظر إلى إغلاق ثلاث مدارس فقط على مستوى البلاد حتى 31 يوليو الماضي.

ففي سول، تحولت 107 مدارس من إقامة الدروس وجهًا لوجه إلى بث الدروس عبر الإنترنت، وسط الارتفاع المطرد في عدد المصابين بالفيروس الجدد المرتبطين بكنيسة "سارانج جيل" في الجزء الشمالي من العاصمة.

وفي إقليم كيونج كي -الذي يحيط بسول- تحولت 257 مدرسة إلى تقديم الدروس عبر الإنترنت بعد إغلاقها، بينما تم إغلاق 313 مدرسة في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية .

ومنذ استئناف الفصول الدراسية وجهًا لوجه في المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد في 20 مايو الماضي، تم تأكيد إصابة 160 طالبًا و30 من موظفي المدارس بالفيروس حتى يوم الثلاثاء.