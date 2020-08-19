مدن إيطالية تستضيف النسخة الأولى لمهرجان الفنون في سبتمبر

تستضيف مدن فينيسيا ولاكويلا وتودي، النسخة الأولى من مهرجان الفنون في الفترة بين 12 و24 سبتمبر المقبل، حيث سيتجمع النحاتون والرسامون وعازفو الموسيقى والممثلون وصانعوا الفضة، والفنانون، من أجل إظهار أهمية الثقافة وإعطاء حياة جديدة للمدن الإيطالية.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة من مؤسسة بيفرلي بيبر بروجكتس بالتعاون مع بلدية تودي وبيفرلي بيبر الأمريكية.

تنظيم هذا المهرجان يأتي أيضا لتوجيه التحية للنحات الأمريكي، بيفرلي بيبر، الذي وافته المنية في فبراير الماضي، وكذلك لأطروحاته في الفن وحبه لإيطاليا.

ويضم تقويم المهرجان 3 لحظات هامة، موزعة على الـ3 مدن التي ستستقبل بعض أعمال النحات الأمريكي، أولها افتتاح المهرجان في مدينة لاكويلا يوم السبت 12 سبتمبر، حيث سيتم إقامة حفل موسيقي مخصص لموسيقى الجاز الكلاسيكية، بأداء فرقة بيج باند ديل كونسرفاتوريو لمدينة لاكويلا.

أما العرض المركزي للمخرجان فسيكون في بلدة تودي، وهي المدينة التي طالما أحبها النحات الأمريكي، وأقام فيها العديد من منحوتاته.

وخلال 3 أيام في الفترة بين 18 و20 سبتمبر، ستستقبل الحدائق والساحات التاريخية والمعارض والمحلات لوحات ومنحوتات ومعارض وحفلات وعروض كلها مقدمة بشكل مجاني، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

من جهته، قال أنتونينو روجيانو، عمدة تودي: "قريتنا تستقبل منذ عقود الأعمال المنتقاة لبيفرلي بيبر"، مشيرا إلى أن تودي هي الأولى في منطقة أومبريا التي يمكنها التفاخر بامتلاكها حديقة منحوتات، والأولى في العالم لهذا الفنان الأمريكي.

أما المرحلة الأخيرة من المهرجان فستكون في مدينة فينيسيا، حيث ستنظم عروض رقص وإيقاع معاصر في مؤسسة سبازيو تيتيس وكذلك أرسنال نوفيسيمو في تلك المدينة الساحلية التي استقبلت بشكل دائم من مدينة تودي، الأعمدة الشهيرة التي نحتها بيفرلي بيبر.