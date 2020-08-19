تحل ذكرى اليوم العالمي للتصوير الفوتوجرافي، أو ما كان يُطلق عليه قديما التصوير بالضوء، يوم الأربعاء 19 أغسطس من كل عام.

كان التصوير الفوتوجرافي في القدم يعتبر نوعا من أنواع فنون الرسم، الذي يعيد من حاله المصور إسقاط المشهد وسط تأثيرات ضوئية لينتج في النهاية فن التصوير المنظوري، أو ما يُسمى بالتصوير الفوتوغرافي.

التصوير الفوتوغرافي هو من اختراع الفنان والكيميائي الفرنسي لويس داجير، في عام 1839، ويعتبر أول نوع للتصوير على الإطلاق، والذي سمي بالهدية المجانية للعالم، كما اعتبر داجير بطلاً قومياً فرنسيا لامعاً.

وبعد مرور 171 عاماً على هذا الإختراع الذي غيّر شكل العالم، وتحديداً خلال العام 2010، تم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للتصوير، في عام 2017، وذلك بعد مرور 171 عام على الاختراع، بعدما اتفقت عدد من المنظمات والمؤسسات العالمية على تحديد يوم 19 أغسطس للاحتفال باليوم العالمي للتصوير، عن طريق إقامة ورشات العمل الخاصة بالتصوير، وتنظيم المسابقات والمعارض ورحلات التصوير في كل مكان.

ولأن الصورة أصبحت أبلغ ما يعبر عن الأحداث، نستعرض بعض اللقطات التي لفتت أنظار العالم، خلال أحداث عالمية هامة في 2020.

في مطلع يناير الماضي، اغتيل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية نفذتها بالقرب من مطار بغداد الدولي، في ضرب قاسمة لإيران.

في 11 يناير، تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران، ما أدى لمقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها البالغ عددهم 176 شخصا.

في 20 يناير، وافق قصر باكنجهام على قرأ. انفاصل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن العائلة الملكية، ثم أعلن القصر تجريدهما من لقب صاحبي السمو الملكي.

في 28 يناير، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المعروفة بـ"صفقة القرن" بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في مطلع فبراير، خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد ما يقارب نصف قرن من انضمامها له، وشهدت اللحظة التاريخية احتفالات واحتجاجات للمناهضين للقرار.

في 4 مارس، استطاع رجال الإطفاء المنهمكين في أستراليا، الوصول للاستراحة، من إطفاء حرائق الغابات التي قضت على مساحات شاسعة، وقتلت ما لا يقل عن مليار حيوان بري، ودمرت 2000 منزل، منذ اشتعالها في سبتمبر الماضي.

في 6 أبريل، ارتفعت معدلات الإشعاعات النووية الخطيرة، قرب مفاعل تشارنوبل الملوث، بـ16 ضعفا، يوم السبت الماضي، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت فى أوكرانيا.

في 26 مايو، هزت الاحتجاجات العنيفة الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب مقتل المواطن الاسمر من أصول أفريقية جورج فلويد خنقا على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، لتتحول التظاهرات الى مطالب عامة لحماية السمر من الاضطهاد من الشرطة.

في 22 يوليه، فاز نادي ليفربول الإنجليزي بلقب بطل الجوري الانجليزي لكرة القدم، بعد نحو 30 عاما من الغياب عن منصة التتويج، وذلك بعد فوزه على تشيلسي (5-3).

في 24 يوليو، جابت صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم، وهو يؤدي صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا، الذي كان يعد أحد المعالم التاريخية المسيحية التي تعود للقرن السادس الميلادي.

في 4 أغسطس الجاري، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا ضخما وقع في مستودع يحوي نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وامتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترا، تسبب في وفاة ما يزيد على 170 مواطن، وإصابة أكثر من 6000 شخص.

حتى الآن سجّل العالم أكثر من 21.52 مليون إصابة، و765 الف و38 وفاة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق لبيع المأكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية أواخر سبتمبر الماضي 2019.