«الصوت الذهبي» يعلن برنامج حفل ختام نسخته الخامسة

تختتم فعاليات الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي، والتى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية سنوياً تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وذلك من خلال الحفل الذي يقام في الثامنة مساء السبت المقبل بمسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أغاني الزمن الجميل بأصوات مجموعة من أجمل الأصوات الشابة الذين تم ترشيحهم لتصفيات المسابقة، حيث يقدمون أغاني، لعبة الأيام ألحان رياض السنباطي أداء رحمة ضاحي، للصبر حدود ألحان محمد الموجي أداء أسماء عبده، أمانة عليك ألحان كارم محمود أداء محمد أحمد، يا حبيبي عُد لي تاني ألحان منير مراد أداء كريم حراجى، خايف أقول ألحان محمد عبد الوهاب أداء عبد الله محمد، أهو دا اللي صار ألحان سيد درويش أداء مازن حلمي، انت مين ألحان كمال الطويل أداء إسلام محمد، والبندقية ألحان كمال الطويل أداء محمد طارق، وسحب رمشه ألحان عبد العظيم عبد الحق أداء محمد على، أعطني الناي ألحان نجيب حنكش أداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنه التحكيم، وإعلان أسماء الفائزين.

تكونت لجنة تحكيم مسابقة الصوت الذهبي من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية الموسيقار الكبير هاني شنودة، والدكتورة إيمان مصطفى، المايسترو مدحت عبد السميع، والفنان أحمد إبراهيم.

وكانت المرحلة الأولي من التصفيات أقيمت في أواخر فبراير الماضى، ثم المرحلة الثانية من المسابقة والتي أقيمت عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابقًا من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، بالاضافة إلى القاهرة والجيزة.

كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك، وخلال المرحلة الثالثة بدأت الفنانة إيمان مصطفى أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار، والفنان مصطفى النجدي تدريب خمسة عشر موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربي بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.