طلاب تايلانديون يؤدون تحية مناهضة للحكومة خلال النشيد الوطني

رفع الطلاب التايلانديون في أكثر من 12 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، التحية بثلاثة أصابع في أثناء وقوفهم خلال النشيد الوطني اليوم الثلاثاء، في بادرة تحد للحكومة المتحالفة مع الجيش الحاكم.

وتم نشر لقطات لطلاب يؤدون التحية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في بعض مقاطع الفيديو المعلمون وهم يدينون الطلاب بسبب نشاطهم.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، إنه يشعر بالقلق من تعرض بعض الطلاب للضغوط و "التنمر" ليؤدوا التحية التي ترمز إلى رفض حكومته.

وتعد المظاهرات التي يقودها الطلاب ضد نظام برايوت فعالية شبه يومية منذ مسيرة في منتصف يوليو.