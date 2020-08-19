الكهرباء: 45 مليون جنيه لتطوير قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 500 ألف مشترك بلغ حوالي 45 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020.

وذكرت الوزارة -في بيان لها اليوم- أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين كخطة استثمارية وخطة طموحة، كما تم الانتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة حوالى 3.4 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 11.8 كم أخرى، وإضافة حوالى 8.5 كم كابلات جهد منخفض وتم إحلال حوالى 5.9 كم أخرى وإضافة 19 كم شبكة هوائية جهد منخفض وإحلال حوالى 10.4 كم أخرى، كما تم إضافة 14 محولا وإحلال حوالى 37 محولا.

وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 8 آلاف محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى 16.7 مليون جنيه، وعن العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى 90 ألف عداد مسبق الدفع.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين ويجرى استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.