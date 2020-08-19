شركة طيران ألمانية تتفق مع الطيارين على خطة لخفض التكاليف

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية المتعثرة، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع الطيارين على حل قصير الأجل لخفض التكاليف بشكل كبير بعد خطة إنقاذ حكومية.

ومن المقرر التفاوض في تاريخ لاحق على القضايا الأساسية المتعلقة بتخفيضات الأجور لضمان استمرارية الشركة.

وحصلت الشركة على حزمة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو من الحكومة الألمانية في وقت سابق، من هذا العام، بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في أضرار بالغة لصناعة النقل الجوي.

وتنطبق الإجراءات التقشفية على الطيارين في "لوفتهانزا"، و"لوفتهانزا" للشحن، و"لوفتهانزا" للتدريب على الطيران، وبعض الطيارين في شركة "جيرمان وينجز" للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة.

وقالت الشركة في بيان، إن الاتفاق ينص على تعديلات في التعويضات وخفض استحقاقات التقاعد، وفي المقابل، سيتم تأجيل شطب الوظائف حتى الربع الثاني من عام 2021 على أقل تقدير.