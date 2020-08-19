وصول وتركيب خزان الأكسجين بمستشفى صدر سوهاج

شهد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وصول وتركيب خزان أكسجين سعة 6000 لتر كامل بالمبخر، بمستشفى صدر سوهاج بجزيرة شنديل، بحضور الدكتور محمد جابر الوكيل وكيل مدير المستشفى، والمهندس علي عبدالساتر المدير الإقليمي لمشروعات وزارة الصحة.



وتفقد جميعة، الموقع العام للمستشفى، حيث تم توصيل المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى وجاهزيته للتشغيل، وتركيب خزان الوقود اليومية والشهرية، وتوريد وتركيب لوحة الـ ATS الخاصة بتغذية لوحة الطوارئ العمومية كاملة.



وقام وكيل وزارة الصحة، بالمرور على المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث يوجد حاليا ٢٥ مريض كورونا محجوزين بالمستشفى، وتم المرور أيضا على جميع المرضى، اللذين أبدوا رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة والإشادة بحسن المعاملة.