اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: يجب أن يتوفر في أي لقاح شرطي «الفعالية والأمان»

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يجب التسرع في تحديد نتائج اللقاحات المطروحة لمواجهة فيروس كورونا، حتى تكون دقيقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاح يجب أن يتوافر به شرطان أساسيان، هما الفعالية والأمان.

وأشار إلى أن اللقاح وصل إلى المرحلة الثالثة وهي التطبيق على المتطوعين من البشر الأصحاء؛ لتحديد إذا كان وقاية هذا اللقاح كاملة أم غير كاملة، فضلًا عن تحديد الفترة التي تستغرقها الوقاية.

وأكد أن اللقاح الروسي وصل إلى المرحلة الثالثة لكنه لم يدخل إطار الإنتاج.

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم السبت نقلاً عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كوفيد-19.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية الشهر الجاري.

وسجلت بعض الدول الصديقة لروسيا طلبات لشراء هذا اللقاح المسمى سبوتنيك 5، ومنها فيتنام التي أعلنت أنها قدمت الطلب، لكنها ستستمر في تطوير لقاح كوفيد- 19 الخاص بها وفق ما أكدته.