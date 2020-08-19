 ابنة رجاء الجداوي: أواصل النشر على حساب والدتي ليشعر الجمهور أنها لازالت بينهم - بوابة الشروق
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ابنة رجاء الجداوي: أواصل النشر على حساب والدتي ليشعر الجمهور أنها لازالت بينهم

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
نور رشوان
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:49 م
قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها تواصل النشر على حساب والدتها على «إنستجرام».

وأوضحت في تصريحات لبرنامج «لايت شو»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، أنها حريصة على نشر الجديد أول بأول على حساب والدتها؛ ليشعر الجمهور أنها لازالت بينهم، مضيفة أن الفنانة الراحلة كانت ترد على متابعيها باستمرار، وهو ما تريد أن تواصله.

وأضافت أن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع في أيامها الأخيرة، متابعة: «ربنا بيصبر وبيقوي والحمد لله على كل شيء».

وتُوفيت الفنانة رجاء الجداوي، في شهر يوليو الماضي، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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