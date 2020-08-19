فاوتشي يستبعد إلزام الأمريكيين بتلقي اللقاح المرتقب لكورونا

"الصحة العالمية": عجزًا بمليارات الدولارات في تمويل الأبحاث حول "كوفيد-19".. وبريطانيا: معظم المصابين التقطوا الفيروس في المنازل

استبعد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أمس الثلاثاء، إلزام الأمريكيين بتلقي اللقاح المرتقب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال فاوتشي، في مقابلة مع مجلة "هيلث لاين" إنه "سيتفاجأ جدا إذا تم فرض اللقاح على أي شخص، خاصة من عامة الناس". ومن المعروف أن المدارس في الولايات المتحدة ترغم الطلاب بالتحصين ضد بعض الأمراض، مثل الحصبة والأمراض المعدية الأخرى، قبل السماح لهم بحضور الفصول الدراسية. وذات الأمر تطبقه بعض الدول على الأجانب الذي يزورون أراضيها.

وبعض أماكن العمل في الولايات المتحدة، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، قد تمنع أيضا الموظفين من القدوم إلى العمل أو التعامل مع المرضى إذا لم يتم تطعيمهم ضد الإنفلونزا.

غير أن فاوتشي قال: "لا أعتقد أن ذلك سيتم"، أي إلزام عامة الأمريكيين بتلقي لقاح كورونا، وفقاً لما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن مبادرة تقودها الأمم المتحدة للإسراع من تطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا، تواجه فجوة تمويلية واسعة.

وقالت متحدثة باسم المنظمة في جنيف لوكالة الأنباء الألمانية إن المشروع تلقى تعهدات بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما تقدر المنظمة أن هناك حاجة إلى 31.3 مليار دولار لتمويله على مدى فترة أولية مدتها 12 شهرًا.

وتدعو المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل خلال شهر مايو الماضي، إلى توزيع عادل لأي لقاحات أو أدوية مستقبلية على الدول النامية والمتقدمة.

وتضم المبادرة مؤسسات صحية خيرية بارزة مثل مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس، وجافي وفاكسين أليانس وويلكوم تراست ومقرها بريطانيا.

وقالت كارولين شموت، التي تقود مكتب ويلكام في ألمانيا: "هناك فجوات تمويلية كبرى".

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم 22.14 مليون حالة صباح اليوم. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد المتعافين تجاوز 14.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 780 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران وبريطانيا والأرجنتين والسعودية وباكستان.

بدورها، سجلت ألمانيا 1510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ثلاثة أشهر، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة مات هانكوك، اليوم، إن بريطانيا لن تحذو حذو فرنسا على الأرجح في إلزام الناس بوضع كمامات في أماكن العمل، لأن برنامجها للفحص والرصد يظهر أن معظم المصابين بكورونا تعرضوا للعدوى في المنازل.

وفي الصين، أفادت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني أمس .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قامة من الخارج.

وفي مواجهة معاودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، تشدد سلطات دول العالم القيود المفروضة من إعادة إجراءات الحجر في لبنان إلى إغلاق الشركات التي تنطوي على خطورة في كوريا الجنوبية اليوم، وكذلك الملاهي الليلية في مالطا.

وفي بولندا، قدم وزير الصحة لوكاش شوموفسكى، أمس، استقالته من منصبه، وسط مزاعم فساد مرتبطة بشراء أدوية ومعدات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا.