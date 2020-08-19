تايوان تتهم قراصنة إنترنت صينيين باستهداف بيانات مواطنيها

اتهمت تايوان قراصنة إنترنت صينيين، باختراق هيئات حكومية في مسعى لجمع معلومات حساسة للمواطنين، في إطار محاولات مستمرة للتأثير على المجتمع الديمقراطي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت مجموعتان تعرفان باسم "بلاكتيك" و"تايدور" قد اخترقتا أنظمة شركات تايوانية تقدم خدمات معلومات لهيئات حكومية، طبقا لما ذكره نائب مدير مكتب التحقيقات الأمنية بمكتب التحقيقات التايواني، ليو تشيا زونج في بيان في تايبيه اليوم الأربعاء.

وقال ليو إن المهاجمين يسعون للحصول على بيانات حكومية وبيانات شخصية للمواطنين ويبذلون تلك الجهود "منذ فترة طويلة".

وأضاف ليو أنه بينما تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى أنظمة حكومية، إلا أن تايوان لم تتمكن من تحديد أي بيانات تم سرقتها، بخلاف تسريب لأكثر من 6 آلاف رسالة بريد إلكتروني حكومي في قضية واحدة، حيث كان القراصنة يقومون بحجب مساراتهم.