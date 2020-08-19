متحدث الحكومة: يجب ألا نتفاجأ إذا زادت إصابات كورونا

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من الصعب تحديد موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: «المطمئن أن التناقص التدريجي هو ما سيوصلنا إلى صفر إصابات».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن الصفر يعني نقطة البداية وليس انعدام الإصابات، متابعًا: «ياريت مانتفاجئش إذا زادت إصابات كورونا بعد ما وصلنا صفر»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مازالت موجودة، مؤكدًا أن القرارات تأتي انعكاسًا للمعطيات على الأرض.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان خطة الدولة الجديدة التي وضعتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.