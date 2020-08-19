رئيس وزراء لبنان الأسبق: لا يعقل أن يكون شخص واحد مسئول عن اغتيال رفيق الحريري

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنه من غير المعقول أن يكون شخص واحد هو المسئول عن اغتيال رفيق الحريري، مضيفًا: «في 5 أشخاص ساعدوا في الاغتيال، كل واحد فيهم له دور، ووراهم ناس تانية كتير».

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية «ON»، أن الأزمة في انعدام الدليل، وقد أكدت المحكمة على ذلك، مشيرة أيضًا في حكمها أن مقتل الحريري قامت به منظمات لصالح أهداف سياسية معينة.

وأضاف «السنيورة» أن المحكمة لفتت أيضًا إلى ثمة وجود خلاف مع النظام السوري، بسبب مطالبة الحريري بخروج الجيش السوري من لبنان، مؤكدًا أن المحكمة سعت لمعرفة الحقيقة.

وأوضح أنه لا خلاف على المحكمة لأنها باختيار اللبنانيين، وبالتوافق بين أطراف الحوار، بجانب أن ليس الغرض منها ولا من المهم لها محاكمة منظمات أو أنظمة.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، العضو في حزب الله، سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وبرأت المحكمة في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من المتهمين الأربعة في القضية.