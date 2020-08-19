قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 26 طن و720 كيلو جرام، مواد غذائية "شيكولاتة، بسكويت، نشا بودرة، ومسحوق شيكولاتة"، غير صالحين للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطهم داخل مخزن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المخزن على ذمة التحقيقات.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مباحث التموين والتجارة الداخلية، بالقبض على صاحب مخزن، وبحوزته المضبوطات، وهي عبارة عن سلع غذائية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وجاءت عملية الضبط، قبل طرح المضبوطات للبيع والتداول في الأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فتم تحريزها، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.