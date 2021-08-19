يحتفل العالم باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، 19 أغسطس من كل عام، وفي 2010 كان أول احتفال باليوم العالمي للتصوير، بعدما اتفقت عدة منظمات ومؤسسات عالمية على تحديد يوم 19 أغسطس للاحتفال باليوم العالمي للتصوير، عن طريق إقامة ورش خاصة بالتصوير، وتنظيم رحلات ومعارض ومسابقات للتصوير.

ولأن الصورة أكثر جذباً للمشاهد.. ترصد "الشروق" أهم اللقطات التي لفتت أنظار العالم في 2021

1- صورة "بيرني ساندرز" في حفل تنصيب بايدن

كان السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أحد الضيوف في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جون بايدن، والتقطت له صورة له وهو يجلس على كرسي قابل للطي وواضعا يديه في قفازين من الصوف، ويرتدي معطفا أخضر اللون يحميه من البرد.

وكان ساندرز من القلائل الذين التزموا بالتباعد الاجتماعي خلال الحفل، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، حيث بدا فيها وكأنه يشعر بالراحة والاسترخاء بعد خروج ترامب من البيت الأبيض.

2- صفعة الرئيس الفرنسي ماكرون

تعد من الصور التي أحدثت صداً كبيراً وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، ليس داخل فرنسا فحسب بل في كل دول العالم، حيث تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة علي وجهه من قبل أحد الحضور، خلال زيارته لمدينة لادورم للقاء أصحاب المطاعم قبل بدء تخفيف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

3-عمر البشير خلف القضبان

انتشرت صورة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، خلف القضبان بعد صدور قرار من الحكومة بتسليمه للمحاكمة الدولية، حيث انتقد رواد موقع التواصل الاجتماعي في السودان والدول العربية هذا القرار، واعتبر السودانيون أن هذا القرار إهانة لدولة السودان مطالبين بأن تكون محاكمته داخل وطنه.

4-حرق الشاب الجزائري

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة قتل شاب جزائري وحرقه بعد اتهامه بإشعال الحرائق.

وانتشرت صور وفيديوهات للفنان جمال بن إسماعيل في الجزائر وهو يتعرض للحرق في ولاية تيزي وزو، بعد توجيه الاتهام إليه بضلوعه في اندلاع الحرائق.

5-حرائق الغابات في اليونان

تعرضت اليونان لموجه عاتية من الحرائق، اندلعت في الغابات، حتى باتت قريبة من العاصمة أثينا، وانتشرت صور للمئات من رجال الإطفاء يكافحون عشرات الحرائق عند سفح جبل بارناس.

6-صورة أشهر طفلة في حرائق اليونان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفلة عمرها حوالي 4 سنوات داخل سيارة، وبيدها زجاجة مياه، تشاهد الحرائق وهي تدمر المكان الذي تعيش فيه بجزيرة إيفيا في اليونان، عقب حرائق مستعرة اندلعت في جزيرة إيفيا.

7-ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

من الصور المدوية في هذا العام، والتي تناولها رواد التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء العالم، صورة ليونيل ميسي لاعب كرة القدم الأرجنتيني وهو يمسك بين يديه قميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إشارة إلى انتقاله من فريق برشلونه الإسباني إلى سان جيرمان.

8-رومانسية الممثل الباكستاني "ريز أحمد"

نشرت مجلة هالو الأمريكية أبرز لقطات حفل الأوسكار 2021، ومن بينها صورة الممثل الباكستاني ريز أحمد، أول مسلم يترشح لجائزة الأوسكار، ورغم خسارته فإنه خطف الأنظار بلقطة رومانسية مع زوجته فاطمة ميرزا، عندما طلب من المصورين أن يمنحوه ثانية واحدة لتصفيف شعر زوجته، ولاقت الصورة إعجاباً شديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

9- "هي الفلوس دي كده حلال، أصل أنا متعبتش فيها"

خلقت صورة سيدة مصرية بسيطة، فرحة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي، حينما استوقفها برنامج مذيع الشارع وأخبرها بحصولها على جائزة، لترد بعبارة أدهشت الجميع، حيث قالت "هي الفلوس دي كده حلال، أصل أنا متعبتش فيها".

10-صورة قادة حركة طالبان داخل القصر الرئاسي

عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، انتشرت صورة لقادة الحركة داخل القصر الرئاسي، إشارة لسيطرتهم الكاملة على الدولة، وتعد من أشهر الصور هذا العام.

11- صورة الأفغان داخل طائرة الإجلاء

من الصور المفزعة والتي أبكت الكثير، ليس في أفغانستان فحسب بل بمختلف الدول العربية، عندما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الآلاف من المواطنين الأفغان داخل طائرة الإجلاء من مطار كابول هاربين من قبضة طالبان.

12- مذيعة "سي إن إن" بالحجاب في كابول

من أكثر الصور انتشاراً بمواقع التواصل، ظهور مذيعة شبكة سي إن إن "كلاريسا وورد" وهي ترتدي الحجاب وخلفها عناصر من حركة طالبان أمام السفارة الأمريكية في كابول.