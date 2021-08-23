دراسة: بعض الأبحاث الطبية تتأثر بضغوط الممولين

كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم الأربعاء أن نحو 20 في المئة من العلماء الذين يقومون بأبحاث مرتبطة بالصحة واجهوا ضغوطا من الممولين بسبب نتائج "غير سارة" أو غير مواتية.

ووفقا لملخص نشره أكاديميون من جامعتي نيوكاسل، وسوينبرن للتكنولوجيا، في أستراليا، بمجلة "بي ال او اس"العلمية ، قال 18 في المئة من المشاركين في الدراسة إنه "طلب منهم التكتم على بعض النتائج لأنها تعتبر غير سارة".

وقال بعض العلماء والأطباء الذين شملتهم الدراسة إنهم واجهوا "ضغطا بسيطا" من ممولي أبحاثهم مثل تحويل الآمال إلى "نتائج إيجابية"، كما واجهوا قيودا أكثر وضوحا مثل توقيع الحكومات اتفاقيات تمويل "تطلب من الباحثين الحصول على موافقة الممول من أجل نشر التقارير".

وشملت الدراسة باحثين مشاركين في أكثر من 200 تجربة مرتبطة بسوء التغذية والنشاط البدني والصحة الجنسية والتدخين وتعاطي المخدرات.

وجاء ثلثا المشاركين في الدراسة من أوروبا وأمريكا الشمالية، والخمس من أوقيانوسيا.