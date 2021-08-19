رئيس الوزراء الهولندي يشيد بجهود باكستان في إجلاء الموظفين والدبلوماسيين من أفغانستان

أشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بجهود باكستان في دعم بلاده ومساعدتها في عملية إجلاء الموظفين الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية وغيرهم من أفغانستان.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الهولندي ونظيره الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس؛ لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان، وبذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن الطرفين أكدا أهمية ضمان السلام والأمن وحماية حقوق جميع الأفغان.



من جهته، شدد "خان" على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع.