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أصدر نادي آرسنال الإنجليزي بيانا يعلن من خلال غياب عن لاعبيه المصابين، وذلك قبل أيام من مواجهة تشيلسي بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي أرسنال يوم الأحد المقبل مع تشيلسي، ويسعى الجانرز لتصحيح مساره بعد هزيمة بثنائية ضد برينتفورد بالجولة الأولى.

ووفقًا لموقع النادي الرسمي، فإن ألكسندر لاكازيت، جاءت نتيجة اختباره في فيروس كورونا إيجابية.

وغاب لاكازيت عن مباراة يوم الجمعة الماضي على ملعب برينتفورد والتي خسرها الجانرز.

وتعافى ويليان من فيروس كورونا، وسيتحدد خلال الساعات المقبلة موقفه من المشاركة ضد تشيلسي.