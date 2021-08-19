الناشطة الباكستانية ملالا يوسف تعرب عن مخاوفها بشأن مصير الأفغانيات فى ظل حكم طالبان

أعربت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف، الحائزة على جائزة نوبل عن مخاوفها بشأن مصير النساء والفتيات الأفغانيات فى ظل عودة حركة طالبان لحكم أفغانستان بعد 20 عاما من العمليات العسكرية الأمريكية هناك.



وقالت الناشطة الباكستانية الشابة الشهيرة فى معرض تصريحات نشرت اليوم "إن طالبان - التى حرمت كافة الفتيات والنساء من التعليم قبل 20 عاما مضت وفرضت عقوبات صارمة على الذين تحدوها - عادت للسيطرة على أفغانستان، وإننى مثل كثير من السيدات أخشى على مصير شقيقاتى الأفغانيات".



وأضافت ملالا يوسف قائلة "إن ملايين النساء الأفغانيات تلقين قدرا من التعليم خلال الفترة التالية لذلك، ولكن المستقبل الذى تلقين وعودا به أصبح معرضا للخطر".



وتابعت قائلة "انه سيكون هناك وقت للنقاش بشأن الخطأ الذى حدث فى الحرب بأفغانستان، ولكن يتعين علينا فى هذه اللحظة الحرجة الانصات إلى أصوات الأفغانيات اللائى تطالبن بالحماية والتعليم والحرية وبالمستقبل الذى تم وعدهن به، ولايمكننا الاستمرار فى التسبب فى إفشالهن، وليس لدينا وقت لاهداره".



وأشارت الناشطة الباكستانية الشهيرة بالدفاع عن تعليم الفتيات إلى أن تاريخ حركة طالبان حافل بالقمع العنيف لحقوق المرأة، وأن مخاوف النساء الأفغانيات مخاوف حقيقية.