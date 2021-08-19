تغريم 10 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، حيث تم سداد الغرامة المقررة للمضبوطين جميعا عدا 54 شخصا تم إحالتهم للنيابة العامة.

كما تم تحرير 849 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 233 قضية منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1401 أرجيلة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.