طالبان تفرض حظر تجوال في مدينة خوست بعد أنباء عن مظاهرات مناهضة لها

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تفرض حركة طالبان اليوم الخميس حظر تجوال شامل في مدينة خوست جنوب شرق أفغانستان ولمدة غير محددة، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية عن مصادر بالحركة.

وأوضح مصدر أن جميع أشكال التحركات في المدينة ممنوعة "في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة مشتركة من قوات /الإمارة الإسلامية/ بعمليات تطهير/.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر خروج متظاهرين في مختلف مناطق مدينة خوست أمس للتعبير عن غضبهم من سيطرة طالبان على الدولة.

ويذكر أن نحو 650 ألف نسمة يعيشون في خوست وضواحيها، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية بأفغانستان للعام 2021.