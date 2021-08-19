 وزير التعليم: قبول طلبات إعادة فحص أوراق إجابات الثانوية العامة مجانا هذا العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم: قبول طلبات إعادة فحص أوراق إجابات الثانوية العامة مجانا هذا العام

طارق شوقي
طارق شوقي
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 12:32 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 12:32 ص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة ستنشر رابط إلكتروني عصر يوم السبت المقبل، لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر المقبل.

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأعلن أن الوزارة تقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على الطلاب.

 

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