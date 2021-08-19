كشف تقرير إخباري أن حكام الولايات النيجيرية أقاموا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لعدم مشاركتها مليارات الدولارات من الأموال المصادرة مع ولاياتهم.

وأقام حكام 36 ولاية الدعوى أمام المحكمة العليا في مارس وطالبوا بإصدار أمر لرئيس البلاد محمدو بوهاري بأن يقدم تفسيرا بشأن استخدام حكومته 84ر1 تريليون نيرة (7ر4 مليار دولار) من أموال كانت مسروقة، وتم استعادتها.

وجاء في القضية أن الأموال لم تدخل الحسابات الرسمية، حيث تم توجيهها إلى مشروعات خاصة أو إلى جهات غير معروفة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن منتدى حكام نيجيريا قال في شهادة خطية إلى المحكمة يوم 16 يونيو الماضي، إنه "تم حرمان الولايات من حصتها العادلة".

وطالب مقيمو الدعوى المحكمة بأن تقضي أن الرئيس بوهاري ووزيرة المالية زينب أحمد، والمدعي العام أبو بكر مالامي تصرفوا بشكل غير دستوري من خلال عدم تحويل الأموال التي تمت استعادتها إلى ما يسمى بالحساب الاتحادي ليتم توزيعها على المستويات المختلفة للحكومة.

ودافع متحدث باسم مالامي عن تصرفات الحكومة المركزية، ورفض متحدثان باسم بوهاري ووزيرة المالية على القضية التي تم الكشف عنها بشكل علني لأول مرة هذا الأسبوع.